San Martino 2023 e Udinese in programma la prima visita tecnica | c' è il mister friulano
Con l'affiliazione a Udinese Academy, la San Martino 2023 intende rimarcare "l'importanza di questa sinergia che aiuta a far crescere tutto il settore giovanile, dai ragazzi fino ai tecnici attraverso momenti di scambio di idee e di formazione, dando risalto ai valori come il fair play
CALCIO. A SAN MARTINO ARRIVA MISTER PISANI DELLA "UDINESE ACADEMY".
Calcio giovanile. San Martino, accordo con l'Udinese per il vivaio - I giovani calciatori del San Martino 2023 a contatto diretto con tecnici di una società di serie A.
