San Giuliano - Lucchese | l’occasione persa Alla Pantera la vittoria sfugge dagli artigli
San Giuliano 1 Lucchese 1 SAN GIULIANO: Giacobbe; Borgia, Bozzi (22’ st Doveri), Sorbo, Arnesi (26’ st Bacci); Amico (42’ st Campani), Anzilotti, Cornacchia, Gremigni (29’ st Angelotti); Gargani, Di Paola. (A disp.: Ria, Bindi, Pasquini, Casanova, Nacci). All.: Cordoni. LUCCHESE (4-3-3): Milan; Venanzi (34’ st Xeka), Pupeschi, Santeramo (17’ st Rotondo), Lorenzini; Bartolotta, Picchi, C. Russo; Caggianese (22’ st Ragghianti), Piazze (39’ st Onu), Riad. (A disp.: Ennached, Palo, Bossini, Galotti, Maggiari). All.: Pirozzi. Arbitro: Garraoui di Pordenone (assistenti: Rocchi di Pontedera e Angeli di Carrara). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
