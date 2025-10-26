San Giorgio si conferma maglia nera del Legnanese
I dati del Legnanese relativi al consumo di suolo parlano di numeri in rialzo quasi ovunque e di un dato più elevato anche rispetto alla media della Città Metropolitana, che si attesta su una percentuale del 32%. Su 50.344,96 ettari di suolo consumati a Milano e hinterland nel 2024 ben 4.115,43 vengono conteggiati nel Legnanese. In particolare, è ancora San Giorgio su Legnano ad avere la percentuale di suolo consumato più alta, pari al 62,54% della superficie del paese (tra il 2023 e il 2024 l’incremento, unico tra gli undici Comuni del Legnanese, è stato invece pari a 0). Superano la media provinciale con minimi aumenti anche nel confronto tra il 2023 e il 2024 anche Legnano (56,54%), San Vittore Olona (50,48%), Canegrate (48,36%), Rescaldina (45,37%), Villa Cortese (44,98%), Parabiago (42,82%), Cerro Maggiore (40,14%) e Nerviano (36,24%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
