San Giorgio si conferma maglia nera del Legnanese

Ilgiorno.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I dati del Legnanese relativi al consumo di suolo parlano di numeri in rialzo quasi ovunque e di un dato più elevato anche rispetto alla media della Città Metropolitana, che si attesta su una percentuale del 32%. Su 50.344,96 ettari di suolo consumati a Milano e hinterland nel 2024 ben 4.115,43 vengono conteggiati nel Legnanese. In particolare, è ancora San Giorgio su Legnano ad avere la percentuale di suolo consumato più alta, pari al 62,54% della superficie del paese (tra il 2023 e il 2024 l’incremento, unico tra gli undici Comuni del Legnanese, è stato invece pari a 0). Superano la media provinciale con minimi aumenti anche nel confronto tra il 2023 e il 2024 anche Legnano (56,54%), San Vittore Olona (50,48%), Canegrate (48,36%), Rescaldina (45,37%), Villa Cortese (44,98%), Parabiago (42,82%), Cerro Maggiore (40,14%) e Nerviano (36,24%). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

san giorgio si conferma maglia nera del legnanese

© Ilgiorno.it - San Giorgio si conferma maglia nera del Legnanese

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

san giorgio conferma magliaSan Giorgio si conferma maglia nera del Legnanese - I dati del Legnanese relativi al consumo di suolo parlano di numeri in rialzo quasi ovunque e di un dato più elevato anche rispetto alla media della Città Metropolitana, che si attesta su una percentu ... Da ilgiorno.it

Genoa, ecco la seconda maglia: sfondo bianco e Croce di San Giorgio - Il design è dominato dalla Croce di San Giorgio, simbolo iconico della Repubblica di Genova, che attraversa ... Da ilsecoloxix.it

Perché il Genoa ha presentato a Londra la maglia con la Croce di San Giorgio della bandiera inglese - Nei giorni scorsi il Genoa ha presentato la maglia away per la stagione 2025- fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: San Giorgio Conferma Maglia