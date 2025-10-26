San Felice Circeo la visita dell’assessore Regimenti alla nuova sede della Polizia Locale

Cdn.ilfaroonline.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

San felice circeo, 26 ottobre 2025- Nel pomeriggio di venerdì, l’ Assessore regionale alla Sicurezza, Polizia Locale e Enti Locali Luisa Regimenti ha visitato la nuova sede distaccata della Polizia Locale di San Felice Circeo, situata in via Roma. Ad accoglierla, insieme al Comandante della Polizia Locale, erano presenti l’ Assessore regionale Giuseppe Schiboni, titolare delle deleghe a Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica, oltre a diversi assessori e consiglieri comunali del Comune di San Felice Circeo. Nel corso della visita, l’ Assessore Regimenti ha potuto visionare le motociclette recentemente acquisite dal Corpo di Polizia Locale nell’ambito del bando “Polizia Locale 4. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

san felice circeo visitaL'assessore Regimenti in visita alla nuova sede distaccata della Polizia Locale di San Felice Circeo - Nel pomeriggio di venerdì, l’Assessore regionale alla Sicurezza, Polizia Locale e Enti Locali Luisa Regimenti ha visitato la nuova sede distaccata della Polizia Locale di San Felice Circeo, situata in ... Segnala latinaoggi.eu

San Felice Circeo: con "Natale a Palazzo" la magia delle feste entra in municipio - Da domani la sede del Comune di San Felice Circeo sarà avvolta dalla magia natalizia grazie all’iniziativa “Natale a Palazzo”. Si legge su ilmessaggero.it

Domenica la maratona Maga Circe unirà San Felice Circeo con Sabaudia, 1.800 iscritti - Saranno quasi duemila i partecipanti alla maratona Maga Circe, la corsa podistica più attesa nel panorama delle corse lunghe sul territorio. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: San Felice Circeo Visita