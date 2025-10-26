San Felice Circeo la visita dell’assessore Regimenti alla nuova sede della Polizia Locale
San felice circeo, 26 ottobre 2025- Nel pomeriggio di venerdì, l' Assessore regionale alla Sicurezza, Polizia Locale e Enti Locali Luisa Regimenti ha visitato la nuova sede distaccata della Polizia Locale di San Felice Circeo, situata in via Roma. Ad accoglierla, insieme al Comandante della Polizia Locale, erano presenti l' Assessore regionale Giuseppe Schiboni, titolare delle deleghe a Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica, oltre a diversi assessori e consiglieri comunali del Comune di San Felice Circeo. Nel corso della visita, l' Assessore Regimenti ha potuto visionare le motociclette recentemente acquisite dal Corpo di Polizia Locale nell'ambito del bando "Polizia Locale 4.
