san donato cerca conferme lo scandicci punti pesanti

Con la 9ª giornata del campionato di serie D, ritorna il nuovo orario ufficiale, quello delle 14.30 con queste gare. San Donato Tavarnelle-Sansepolcro (arbitro: El Amil di Nichelino). Con la preziosa vittoria del derby di Poggibonsi, il San Donato Tavarnelle di Vitaliano Bonuccelli si prepara a difendere l’alta classifica ospitando un Sansepolcro affamato di riscatto. L’equilibrio e la rinnovata mentalità dimostrata quest’anno hanno consentito ai gialloblù di accumulare punti importanti, assestandosi nelle zone nobili della classifica. Nonostante l’assenza di Pecchia a centrocampo, le rotazioni del tecnico garantiscono la copertura, come dimostrato dalla rete decisiva di domenica realizzata da Pietro Gistri, già a quota tre gol come Ciravegna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

