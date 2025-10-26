San Demetrio | il Santo del 26 ottobre e la sua celebrazione

San Demetrio: il Santo del 26 ottobre. San Demetrio è una figura venerata in diverse parti del mondo, e la sua festa si celebra il 26 ottobre. Questo santo è particolarmente importante nella tradizione cristiana ortodossa, ma è riconosciuto anche dalla Chiesa cattolica. La sua storia e le leggende che lo circondano lo rendono un soggetto affascinante per i fedeli e gli storici. La vita e il martirio di San Demetrio. San Demetrio nacque a Tessalonica, nell'attuale Grecia, nel III secolo. Era un soldato romano, noto per la sua fede cristiana, che lo portò a scontrarsi con le autorità dell'Impero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Demetrio: il Santo del 26 ottobre e la sua celebrazione

Oggi il tradizionale appuntamento del “Cambio Bandiera”, nel fine settimana in cui Oschiri celebra il suo Santo Patrono San Demetrio. Durante la Messa celebrata dal nostro parroco Don Luca Saba si è consumato un momento di passaggio e continuità: l’avvi - facebook.com Vai su Facebook

