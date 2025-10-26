San Demetrio | il Santo del 26 ottobre e la sua celebrazione

San Demetrio: il Santo del 26 ottobre. San Demetrio è una figura venerata in diverse parti del mondo, e la sua festa si celebra il 26 ottobre. Questo santo è particolarmente importante nella tradizione cristiana ortodossa, ma è riconosciuto anche dalla Chiesa cattolica. La sua storia e le leggende che lo circondano lo rendono un soggetto affascinante per i fedeli e gli storici. La vita e il martirio di San Demetrio. San Demetrio nacque a Tessalonica, nell'attuale Grecia, nel III secolo. Era un soldato romano, noto per la sua fede cristiana, che lo portò a scontrarsi con le autorità dell'Impero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

