Samsunspor-Rizespor lunedì 27 ottobre 2025 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
Si conferma squadra temibile anche a livello europeo il Samsunspor di Reis, che quest’oggi è impegnato nel posticipo del decimo turno di superlig turca contro il Rizespor. I K?rm?z??im?ekler hanno perso in questa stagione appena 2 gare, una in campionato e l’altra nei preliminari di Europa League contro il Panathinaikos, e con 16 punti vedono il secondo posto molto da vicino. Nelle . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche questi approfondimenti
Samsunspor-Rizespor (lunedì 27 ottobre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/LmKU67W $scommesse $pronostici - X Vai su X
Samsunspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 maglup etti - haftasinda Samsunspor, Çaykur Rizespor'u evinde konuk ettigi maçta 1- Scrive haberler.com
Ç.Rizespor: 0 - Samsunspor: 1 - Birinci Futbol Ligi’nde Çaykur Rizespor kendi sahasinda Samsunspor'a 1- Come scrive hurriyet.com.tr
Turchia, il programma del 27° turno: ieri ok il Samsunspor, oggi tocca al Fenerbahce - 0 il Rizespor: a segno van Drongelen, Holse e Ntcham (su rigore). Come scrive tuttomercatoweb.com