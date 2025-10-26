Salvini sui trasporti in Campania | La Circumvesuviana è una vergogna

“Il trasporto pubblico regionale in Campania è una vergogna. Potessi commissarierei oggi la Circumvesuviana e la affiderei alla gestione diretta di Fs. Ci stiamo lavorando”. Così il vicepremier e ministro per le Infrastrutture e Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini nel corso della conferenza stampa di presentazione a Napoli dei candidati del Carroccio per le elezioni regionali in Campania. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

