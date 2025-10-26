Salvini alza i toni contro le banche | Per ogni lamentela un miliardo in più di tassa

Il rapporto fra governo e sistema bancario si fa sempre più teso. Dopo le parole di Antonio Patuelli, presidente dell’ Associazione bancaria italiana, Matteo Salvini ha risposto con la consueta durezza: “ Ogni lamentela in più è un miliardo in più che gli chiediamo “. Un messaggio diretto e provocatorio, lanciato da Napoli durante la presentazione dei candidati della Lega per le prossime regionali, e che segna l’ennesimo capitolo della battaglia sui cosiddetti extraprofitti bancari. Il vicepremier ha accusato gli istituti di credito di “guadagnare 50 miliardi di euro ” mentre “tanti italiani e tante imprese sono in difficoltà ”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

