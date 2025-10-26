Salvini a Napoli | Voglio commissariare la Vesuviana E sui fondi tagliati dal Governo alla metro | Li rimettiamo

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e leader della Lega, a Napoli per le regionali: "Mi aspetto un risultato storico in Campania". L'incontro con i candidati leghisti al Teatro Sannazaro di via Chiaia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

salvini napoli voglio commissariareSalvini a Napoli: “Voglio commissariare la Vesuviana”. E sui fondi tagliati dal Governo alla metro: “Li rimettiamo” - Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e leader della Lega, a Napoli per le regionali: "Mi aspetto un risultato storico in Campania" ... Lo riporta fanpage.it

Cori razzisti a Pontida contro Napoli e i napoletani, Salvini: “Volgari, ma erano 30 persone” - Matteo Salvini non può smentire, perché ci sono i video, i cori contro Napoli e i napoletani intonati ieri sul pratone di Pontida, Bergamo, il luogo dell'annuale raduno della Lega dai tempi di Umberto ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Salvini Napoli Voglio Commissariare