Salvatore Vinci oggi | che fine ha fatto il sospettato della pista sarda del Mostro di Firenze?
Che fine ha fatto Salvatore Vinci? Una delle domande che più intrigano gli spettatori de Il mostro, serie Netflix dedicata ai delitti dell’assassino seriale più famoso d’Italia: un quesito cui, però, al momento, non è possibile dare una risposta univoca. Il Vinci, infatti, personaggio enigmatico e sfuggente, dal 1988, anno dell’ultima documentata dichiarazione ha fatto perdere completamente le sue tracce. Molteplici le ipotesi sul fato di Vinci, anche se la più accreditata e recente resta quella secondo cui l’uomo, a tutto il 2020, sarebbe stato ancora vivo e residente in Spagna, in un paesino della provincia di Saragozza. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it