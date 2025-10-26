Più di così non gli si poteva chiedere. Chiudere con una vittoria non è cosa da tutti, ma solo da veri fuoriclasse: Elia Viviani lo è sempre stato in carriera e lo dimostra anche nell’ultima gara prima di appendere la bicicletta al chiodo. Il ritiro arriverà domani, ma oggi il fenomeno azzurro si gode l’oro iridato, agguantato nell’eliminazione ai Mondiali in Cile. È la sua gara, da anni, non scende dal podio dal 2021, con due ori, un argento e un bronzo. Sprint, ma anche tanto acume tattico, talento sul quale Viviani è veramente il primo al mondo. La condizione non è più quella dei giorni migliori (l’abbiamo visto anche nella corsa a punti due giorni fa), ma l’ultimo sforzo è stato da campione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - SALUTO DA CAMPIONE! Uno stratosferico Elia Viviani lascia il ciclismo con l’oro ai Mondiali nell’Eliminazione!