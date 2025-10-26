SALUTO DA CAMPIONE! Uno stratosferico Elia Viviani lascia il ciclismo con l’oro ai Mondiali nell’Eliminazione!
Più di così non gli si poteva chiedere. Chiudere con una vittoria non è cosa da tutti, ma solo da veri fuoriclasse: Elia Viviani lo è sempre stato in carriera e lo dimostra anche nell’ultima gara prima di appendere la bicicletta al chiodo. Il ritiro arriverà domani, ma oggi il fenomeno azzurro si gode l’oro iridato, agguantato nell’eliminazione ai Mondiali in Cile. È la sua gara, da anni, non scende dal podio dal 2021, con due ori, un argento e un bronzo. Sprint, ma anche tanto acume tattico, talento sul quale Viviani è veramente il primo al mondo. La condizione non è più quella dei giorni migliori (l’abbiamo visto anche nella corsa a punti due giorni fa), ma l’ultimo sforzo è stato da campione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Morto a 92 anni il tre volte campione italiano e cofondatore del Gruppo ciclistico garlaschese. Il presidente Izzacane: «Un esempio in sella e nella vita, saremo in tanti per l’ultimo saluto» - facebook.com Vai su Facebook
SALUTO DA CAMPIONE! Uno stratosferico Elia Viviani lascia il ciclismo con l’oro ai Mondiali nell’Eliminazione! - Chiudere con una vittoria non è cosa da tutti, ma solo da veri fuoriclasse: Elia Viviani lo è sempre stato in ... Segnala oasport.it
Elia Viviani si ritira, il campione del ciclismo (3 medaglie olimpiche) dopo «16 anni fantastici» darà gli ultimi colpi di pedale al Giro del Veneto e poi ai Mondiali in Cile - Ultimi colpi di pedale per Elia Viviani, prossimo a salutare il professionismo dopo «16 anni fantastici». Riporta ilgazzettino.it