Saluti romani alla marcia a Predappio

26 ott 2025

12.58 Oltre mille - 700 per la Questura - i manifestanti alla camminata, stamane, dalla piazza di Predappio, paese natale di Benito Mussolini, sulla collina forlivese, al cimitero di San Cassiano per la commemorazione della Marcia su Roma. Davanti alla cripta del duce sono tornati, dopo anni, i saluti romani. La famiglia Mussolini aveva invitato a mettere la mano sul cuore, ma decine i "nostalgici" col braccio teso, alzato, dopo il rito del "presente". Raduno organizzato dai pronipoti del duce. C'era Forza Nuova, col leader Roberto Fiore. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

