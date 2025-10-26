Saluti romani al raduno di Predappio oltre mille nostalgici del fascismo ricordano la marcia su Roma

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo gli organizzatori c'erano oltre mille persone a Predappio, al corteo che ha commemorato la marcia su Roma e si è concluso alla cripta di Benito Mussolini. Al rito iniziale del 'presente' qualcuno ha messo la mano sul cuore, come chiesto dai discendenti del duce, ma si sono visti diversi saluti romani. Presente anche Forza Nuova. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

saluti romani raduno predappioSaluti romani al raduno di Predappio, oltre mille nostalgici del fascismo ricordano la marcia su Roma - Secondo gli organizzatori c'erano oltre mille persone a Predappio, al corteo che ha commemorato la marcia su Roma e si è concluso alla cripta di Benito ... Segnala fanpage.it

saluti romani raduno predappioOltre mille a raduno di Predappio, tornano i saluti romani - Nonostante l'invito, anche odierno, della famiglia Mussolini a mettere la mano sul cuore, alcune decine di manifestanti hanno alzato il braccio teso dopo il rito del "presente". Secondo msn.com

saluti romani raduno predappioMarcia a Predappio per il duce, saluti romani - La famiglia Mussolini aveva invitato a mettere la mano sul cuore, ma decine i "nostalgici" col braccio teso, alzato, dopo il rito ... Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Saluti Romani Raduno Predappio