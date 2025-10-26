Saluti romani al raduno di Predappio oltre mille nostalgici del fascismo ricordano la marcia su Roma

Secondo gli organizzatori c'erano oltre mille persone a Predappio, al corteo che ha commemorato la marcia su Roma e si è concluso alla cripta di Benito Mussolini. Al rito iniziale del 'presente' qualcuno ha messo la mano sul cuore, come chiesto dai discendenti del duce, ma si sono visti diversi saluti romani. Presente anche Forza Nuova. 🔗 Leggi su Fanpage.it

