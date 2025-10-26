Salernitana-Casertana | il tabellino della partita
SALERNITANA-CASERTANA 2-1Salernitana (3-4-2-1): Donnarumma; Matino, Golemic, Anastasio (40? st Frascatore); Ubani (13? st Achik), Tascone, Capomaggio, Villa; Liguori (24? st Coppolaro), Ferraris (39? st Varone); Ferrari. A disp: Brancolini, Quirini, Iervolino, Di Vico, Inglese, Knezovic, Boncori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Salernitana VS Casertana 11ª giornata - Serie C Sky Wifi ? Stadio “Arechi” ? 20:30 Videonola (ch. 94), Bet365, Sky Sport 252, Now TV e One Football (solo all’estero). #Salernitana #Calcio #SerieC #fblifestyle #Derby - facebook.com Vai su Facebook
SALERNITANA-CASERTANA, RAFFAELE: “RIABBRACCIANO I NOSTRI TIFOSI CON GRANDI MOTIVAZIONI” Dopo il doppio turno esterno di Monopoli e Catania, la Salernitana torna allo stadio Arechi a distanza di venti giorni... - X Vai su X
Salernitana-Casertana 0-0: diretta live e risultato in tempo reale - Casertana di Domenica 26 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Segnala calciomagazine.net
Derby amaro per la Casertana, Liguori e Golemic regalano i tre punti alla Salernitana - La Casertana ritrova sulla sua strada la Salernitana nel posticipo serale dell’undicesima giornata del girone C di Lega Pro. Secondo casertanews.it
Salernitana-Casertana 2-1, i granata ritrovano il primato solitario - Meglio di così non poteva andare dopo il primo vero momento complicato della stagione, in un colpo solo la Salernitana ritrova la vittoria (2- Scrive msn.com