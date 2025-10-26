Salernitana-Casertana il derby è granata | all’Arechi finisce 2-1 per la squadra di Raffaele

Tempo di lettura: 4 minuti Un derby è sempre un derby. La Salernitana deve agguantare nuovamente il primo posto, e la sconfitta del Benevento a Catania è un risultato favorevole per i granata di Raffaele. Di fronte, hanno la Casertana, accompagnata da tanto entusiasmo nella rifinitura di ieri al Pinto. Anche la Casertana può beneficiare di una situazione di classifica favorevole, visto che Crotone e Casarano hanno perso: un’eventuale colpo allArechi, consentirebbe ai falchetti di balzare al quarto posto proprio alle spalle delle tre squadre sopracitate.  dallo stadio Arechi di Salerno, l’inviato Michele Bellame. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

