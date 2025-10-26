Salento | da oggi Bagliori d’ombra Teatro per ragazzi

Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso dagli organizzatori: Dal 26 ottobre al 28 dicembre  ad  Aradeo,  Lecce,  Arnesano  e  Racale, torna  Bagliori d’Ombra, storica rassegna di teatro per ragazzi e famiglie giunta alla sua  diciannovesima edizione. Ideata e organizzata dal  Teatro Le Giravolte, la manifestazione è realizzata con il sostegno del  Ministero della Cultura  e della  Regione Puglia, in collaborazione con  Unima  ( Union Internationale de la Marionnette )  Italia,  Polo BiblioMuseale di Lecce  e con il contributo delle amministrazioni comunali di  Aradeo,  Arnesano  e  Racale, insieme ad altri partner pubblici e privati. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

