Salento | da oggi Bagliori d’ombra Teatro per ragazzi
Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso dagli organizzatori: Dal 26 ottobre al 28 dicembre ad Aradeo, Lecce, Arnesano e Racale, torna Bagliori d’Ombra, storica rassegna di teatro per ragazzi e famiglie giunta alla sua diciannovesima edizione. Ideata e organizzata dal Teatro Le Giravolte, la manifestazione è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, in collaborazione con Unima ( Union Internationale de la Marionnette ) Italia, Polo BiblioMuseale di Lecce e con il contributo delle amministrazioni comunali di Aradeo, Arnesano e Racale, insieme ad altri partner pubblici e privati. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Con #BorghidItalia alla scoperta di Seclì (Lecce), paese nel cuore del Salento. Oggi #8marzo ore 12.15 su #TV2000 Canale 28 157 Sky #borghi #borghiitaliani #borghitalia #borghipiubelli #Puglia #Salento - facebook.com Vai su Facebook
Salento, voglia di mare ma stop ai collegamenti: oggi l'ultimo giorno per SalentoinBus - Settembre nel Salento continua a profumare di vacanza ma da domani raggiungere il mare diventerà molto più complicato per turisti e visitatori. Lo riporta quotidianodipuglia.it
Luigi Manco, chi è il pescatore dei record: l'ultima cattura è un barracuda da 7 chili - Pesca da record per Luigi Manco, conosciuto sui social come “gigifisherman18”: un barracuda di dimensioni rare per il nostro territorio (pesa 7 chili) è stato catturato ad una profondità di circa 17 ... Secondo leggo.it