Salento | da oggi Bagliori d’ombra Teatro per ragazzi

Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso dagli organizzatori: Dal 26 ottobre al 28 dicembre ad Aradeo, Lecce, Arnesano e Racale, torna Bagliori d’Ombra, storica rassegna di teatro per ragazzi e famiglie giunta alla sua diciannovesima edizione. Ideata e organizzata dal Teatro Le Giravolte, la manifestazione è realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, in collaborazione con Unima ( Union Internationale de la Marionnette ) Italia, Polo BiblioMuseale di Lecce e con il contributo delle amministrazioni comunali di Aradeo, Arnesano e Racale, insieme ad altri partner pubblici e privati. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

