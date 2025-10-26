Sacro Cuore dí Gesù a Mugnano questa sera la celebrazione in diretta su TeleclubItalia

Mugnano di Napoli si prepara a vivere l'ultimo, intenso momento dei solenni festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù. L'appuntamento finale con le celebrazioni sarà trasmesso domani, domenica 26 ottobre 2025, alle 18,30 in diretta televisiva su TeleclubItalia canale 77 dal suggestivo Santuario. Presiede la celebrazione Monsignor Michele Autuoro, Vescovo Ausiliare e Vicario Generale.

