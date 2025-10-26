Inter News 24 Saccani tuona contro il VAR e con gli assistenti che hanno coadiuvato Mariani nella sfida Napoli Inter! Le parole sulla sfida di ieri al Maradona. L’ex arbitro Massimiliano Saccani ha espresso la sua opinione sul rigore concesso al Napoli durante la sfida contro l’Inter nel corso della trasmissione Sabato al 90? su Rai Sport. Saccani non ha avuto dubbi: il rigore fischiato da Mariani è un errore evidente e chiaro. Secondo l’ex arbitro, la dinamica del contatto tra Di Lorenzo e Mkhitaryan non giustifica il rigore: «Il calcio di rigore è sbagliato, Mariani sbaglia a fischiare. Di Lorenzo viene toccato e passano 8 secondi prima del fischio di Mariani», ha spiegato Saccani. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Saccani si aggiunge al coro sul rigore contro l’Inter: «Evidente errore! Il VAR avrebbe dovuto…»