Sabaudia-Terni Volley Academy 3-2 sconfitta solo al tie-break per i dragons nello storico esordio in Serie A3
Sconfitta al tie-break per la Terni Volley Academy in trasferta contro il Sabaudia, alla prima assoluta dei dragons nel campionato di Serie A3 di Pallavolo girone blu. I rossoverdi cedono solo al quinto set, dopo essere stati due volte avanti nei parziali e anche con due match point nel finale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
