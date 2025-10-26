Sabato sera di lavoro per i ladri acrobati si arrampicano attraverso le tubature e colpiscono | fuga con l' oro

Fuga con l'oro. Ladri acrobati in azione sabato sera a San Martino in Strada, nella zona delle vie Avogadro e Piazza. Secondo quanto ricostruito, i malviventi si sono arrampicati attraverso i tubi del gas per raggiungere un appartamento posto al primo piano. Approfittando dell'assenza della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

