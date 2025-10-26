Sabato sera di lavoro per i ladri acrobati si arrampicano attraverso le tubature e colpiscono | fuga con l' oro

Forlitoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fuga con l'oro. Ladri acrobati in azione sabato sera a San Martino in Strada, nella zona delle vie Avogadro e Piazza. Secondo quanto ricostruito, i malviventi si sono arrampicati attraverso i tubi del gas per raggiungere un appartamento posto al primo piano. Approfittando dell'assenza della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Furto al Louvre, presi 2 dei 4 ladri: uno stava per scappare in Algeria, l'altro in Mali. «Sono specializzati in colpi su commissione» - Sabato sera, 25 opttobre, la polizia di Parigi ha fermato due uomini per il furto di una settimana fa ... msn.com scrive

Ladri fanno irruzione in casa all'ora di cena e fuggono con i gioielli: sabato sera da incubo per marito e moglie - Erano usciti per la classica cena fuori del sabato, un boccone qualche chiacchiera e poi di ritorno a casa. Da ilgazzettino.it

Sabato sera da incubo: i ladri fanno irruzione in casa all’ora di cena e fuggono con i gioielli - Erano usciti per la classica cena fuori del sabato, un boccone qualche chiacchiera e poi di ritorno a casa. Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Sabato Sera Lavoro Ladri