Sabatini sulla sconfitta dell’Inter | Il Napoli ha vinto a prescindere dall’episodio Ecco perché
Inter News 24 Sabatini non da tutte le colpe a Mariani! Le parole del giornalista sulla partita giocata ieri dagli uomini di Cristian Chivu al Maradona. Sandro Sabatini, commentando la sconfitta dell’Inter contro il Napoli nel suo canale YouTube, ha parlato di una partita che resterà nella memoria per diversi motivi, tra cui gli episodi arbitrali. Nonostante le polemiche, Sabatini ha riconosciuto che il Napoli ha meritato la vittoria, affermando: «Il Napoli ha vinto a prescindere dall’episodio». Con questa vittoria, i partenopei sono tornati al primo posto in classifica, mentre per l’Inter è arrivata la terza sconfitta nelle prime otto giornate. 🔗 Leggi su Internews24.com
