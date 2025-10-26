Sabatini | Il Milan non ha il centravanti all’altezza delle ambizioni da scudetto

Il noto giornalista Sandro Sabatini, nel nuovo video sul suo canale YouTube, ha voluto spendere alcune parole su Milan-Pisa.

Sabatini bacchetta il Milan: "C'è stata troppa presunzione. Manca un attaccante" - Pisa, Sandro Sabatini ha commentato sul suo canale YouTube la prestazione dei rossoenri e il grave errore di essersi fermati dopo il gol dell'1-

Sabatini: "Per vincere il Milan deve andare sempre al massimo. Le assenze nessun alibi ma pesano" - Pisa, Sandro Sabatini ha commentato la prestazione dei rossoneri e le problematiche principali che si sono viste l'altra sera e che continueranno ad esserci anche ...

Milan, flop Gimenez e Nkunku: mancano i gol dei centravanti - Gimenez e Nkunku non si stanno dimostrando all'altezza della lotta scudetto.