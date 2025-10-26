Russia testato missile cruise a propulsione nucleare Burevestnik Putin | Non ha eguali ; intercettati nella notte 82 droni ucraini - VIDEO

Il capo di stato maggiore Valerij Gerasimov ha informato il presidente Vladimir Putin che il missile “ha percorso una distanza di 14.000 chilometri, e questo non è il suo limite”, durante quasi 15 ore di volo La Russia afferma di aver testato con successo il nuovo missile da crociera intercon. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Russia, testato missile cruise a propulsione nucleare Burevestnik, Putin: "Non ha eguali"; intercettati nella notte 82 droni ucraini - VIDEO

