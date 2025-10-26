Russia minaccia azioni legali contro la confisca degli asset congelati | Mosca | Trump ha capito che non ci saranno progressi a breve

Nuovo attacco russo su Kiev: 3 morti. Cremlino: "Almeno 5mila soldati ucraini circondati a Kupyansk". Mosca testa un nuovo missile a propulsione nucleare. Trump: "Senza un accordo non perdo tempo con Putin". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Russia minaccia "azioni legali" contro la confisca degli asset congelati | Mosca: "Trump ha capito che non ci saranno progressi a breve"

Col visibile eccesso di produzione petrolifera, che ha depresso i prezzi, qualche falco anti-Russia è riuscito ad arrivare all'orecchio di Trump. Sanzionate Rosneft e Lukoil, con minaccia di sanzioni secondarie che colpirebbero India e Cina, costringendole cess - X Vai su X

«La rotta artica non deve far paura. Cina e Russia la utilizzano come minaccia. Con Suez pacificato, non ha più senso neanche parlarne» - facebook.com Vai su Facebook

Russia minaccia "azioni legali" contro la confisca degli asset congelati | Mosca: "Trump ha capito che non ci saranno progressi a breve" - Nuovo attacco russo con droni nella notte su Kiev: il bilancio è di tre morti e almeno 29 feriti, di cui 6 bambini. msn.com scrive

Ue, impegno su fondi a Kiev ma rinvio su asset russi. Casa Bianca: Trump non ha visto azioni di Mosca per la pace - Oggi il Consiglio Europeo “ha trasmesso un messaggio importante: l’Ue si impegna a far fronte alle urgenti esigenze finanziarie dell’Ucraina per i prossimi due anni, incluso il sostegno ai suoi sforzi ... Secondo ilsole24ore.com

Cremlino, 'azioni legali contro chi ruba nostri capitali' - Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Interfax, commentando i piani europei per utilizzare i ... Da ansa.it