rush finale sulla separazione delle carriere centrodestra pronto a mobilitarsi

Giovedì il voto finale al Senato e poi via libera alla mobilitazione: rush finale per la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. In settimana e' previsto l'ultimo semaforo verde poi, dopo la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta ufficiale, partira' l'iter che portera' il governo a indire la data - obiettivo fine marzo - per il referendum. Le forze politiche del centrodestra (possibile che dopo l'ok dell'Aula di palazzo Madama possa esserci un flash mob, cosi' come avvenuto nel primo passaggio) già sono state allertate per la raccolta firme e la costituzione dei comitati per il si' alla riforma.

