Rush finale sulla separazione delle carriere centrodestra pronto a mobilitarsi

Iltempo.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì il voto finale al Senato e poi via libera alla mobilitazione: rush finale per la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. In settimana e' previsto l'ultimo semaforo verde poi, dopo la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta ufficiale, partira' l'iter che portera' il governo a indire la data - obiettivo fine marzo - per il referendum. Le forze politiche del centrodestra (possibile che dopo l'ok dell'Aula di palazzo Madama possa esserci un flash mob, cosi' come avvenuto nel primo passaggio) già sono state allertate per la raccolta firme e la costituzione dei comitati per il si' alla riforma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

rush finale sulla separazione delle carriere centrodestra pronto a mobilitarsi

© Iltempo.it - Rush finale sulla separazione delle carriere, centrodestra pronto a mobilitarsi

Contenuti che potrebbero interessarti

rush finale separazione carriereRush finale sulla separazione delle carriere, centrodestra pronto a mobilitarsi - Giovedì il voto finale al Senato e poi via libera alla mobilitazione: rush finale per la riforma costituzionale sulla separazione delle ... Scrive iltempo.it

rush finale separazione carriereCarriere separate, la destra prepara la festa in piazza per l’ok finale. Poi comitati senza politici - La maggioranza prepara l’evento per giovedì Caccia ad avvocati e magistrati per difendere il sì al quesito. Riporta repubblica.it

rush finale separazione carriereSeparazione carriere, in Commissione votato mandato al relatore - "Esprimo viva soddisfazione per il mandato al relatore votato stamattina in commissione Affari costituzionali del Senato sul ddl costituzionale sulla separazione delle carriere. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Rush Finale Separazione Carriere