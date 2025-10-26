Ruggeri critica Luis Henrique | Mi ricorda i fasti di Vampeta per fisicità e postura poi ha un altro problema…

Inter News 24 Ruggeri Enrico, grande tifoso dell’Inter, ha parlato su X della sfida contro il Napoli sottolineando la prestazione negativa di Luis Henrique. Luis Henrique non è riuscito a lasciare il segno nella sfida tra Napoli e Inter, subentrando a Dumfries al 73’ del secondo tempo. L’esterno brasiliano ha giocato circa 20 minuti, ma non è riuscito a trovare lo spunto giusto per creare pericoli. La sua prestazione non è passata inosservata, e Enrico Ruggeri, noto cantante e tifoso dell’ Inter, non ha risparmiato critiche nei suoi confronti. Sul suo canale X, Ruggeri ha commentato in maniera drastica: « Luis Henrique, come flemma, postura e fisicità, mi ricorda i fasti di Vampeta ». 🔗 Leggi su Internews24.com

