Nei posticipi della terza giornata della regular season della Serie A Élite 2025-2026 di rugby vanno in scena due match molto diversi tra loro: Viadana schianta i Lyons per 59-0 ed aggancia in testa a punteggio pieno Rovigo e Valorugby, mentre Colorno piega nel finale in inferiorità numerica Mogliano Veneto per 45-41 e centra la prima vittoria in campionato. A senso unico il match tra Viadana e Lyons, con i padroni di casa che nel primo tempo marcano due mete e chiudono sul 14-0, ma nella ripresa dilagano e vanno a segnare in altre sette occasioni per il 59-0 finale. Con il bonus offensivo conquistato i lombardi vanno in vetta a quota 15, mentre gli ospiti scivolano all’ultimo posto in classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, Viadana vince ed aggancia Rovigo e Valorugby in testa alla Serie A Élite