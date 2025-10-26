Rugby - Serie C Sarà un derby da Titani I biancorossi a San Cassiano contro Viareggio
Torna il derby ovale della provincia. Oggi, al campo sportivo di San Cassiano a Vico, alle ore 14.30, il Rugby Lucca ospiterà i Titani Viareggio in una sfida sempre carica di significato e attesa per entrambe le formazioni. Per la squadra biancorossa sarà l’esordio casalingo: un appuntamento speciale dopo il ritorno ufficiale in campionato. La voglia di riscatto non manca: Lucca arriva alla partita dopo la sconfitta nella prima giornata sul campo del Tirreno Rugby e dovrà affrontare l’impegno con una formazione rimaneggiata a causa di alcuni giocatori indisponibili. I Titani, invece, si presentano forti della vittoria all’esordio contro l’Elba Rugby e con l’obiettivo di dare continuità al buon inizio di stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
