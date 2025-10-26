Rugby il Romagna trova il riscatto e vince a Feltre
Dopo il passo falso nella prima di campionato, il Romagna trova il riscatto e vince a Feltre per 31-19: i galletti tornano dalla trasferta più lunga del campionato con 4 punti, frutto di una vittoria sofferta contro un avversario insidioso.Partenza pimpante dei romagnoli, che approfittano subito. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Seconda di campionato e prima prova in trasferta per i galletti. Domenica 26 ottobre, 14.30 Serie A Maschile - 2° giornata: Rugby Feltre - Romagna RFC Impianti Sportivi Boscherai - Feltre (Belluno) Serie A Femminile: giornata di riposo - facebook.com Vai su Facebook
Rugby, dopo la sconfitta dell'esordio il Romagna RFC va in Veneto alla ricerca del riscatto - Dopo l’esordio casalingo con il Valpolicella, il Romagna RFC è atteso dalla prima trasferta della stagione: domenica i galletti del rugby saranno ospiti del Feltre per il secondo turno di campionato. Come scrive cesenatoday.it