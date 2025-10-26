Rubinetti a secco a Sud di Reggio Calabria | ecco gli orari e le zone interessate dai disservizi
Rubinetti a secco nella zona Sud di Reggio Calabria, precisamente a Pellaro, Nocille, Mortara e Bocale.Sorical, attraverso il sito ufficiale, informa i cittadini che a causa dello svuotamento dei serbatoi per le ridotte portate dall’acquedotto (ancora in magra di produzione di acqua potabile). 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Lavori sulle condotte idriche, rubinetti a secco nel Barese #aqp #provincia - facebook.com Vai su Facebook
Macomer, rubinetti a secco: scuole, bar e ristoranti chiusi - X Vai su X
Rubinetti a secco in cinque Comuni - Ireti effettuerà domani lavori di manutenzione alla rete idrica della zona matildica, causando disagi in diversi Comuni collinari. Segnala ilrestodelcarlino.it
Rubinetti a secco per l'intera giornata di domani in 17 Comuni del Chietino per lavori della Sasi sulla rete idrica - Rubinetti a secco dalle ore 8 di domani, e per tutta la giornata fino a sera, in diciassette comuni del Chietino. Secondo ilmessaggero.it
Carbonia, risveglio amaro per cittadini e attività commerciali: rubinetti a secco - La zona Sud Est della città si è risvegliata senza acqua a Carbonia. Scrive unionesarda.it