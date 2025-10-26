Rubano profumi e alcolici per centinaia di euro in un centro commerciale

Partendo da un movimento sospetto nel parcheggio del centro commerciale “Le Vele” di Desenzano, la Polizia di Stato è riuscita a fermare due ladri, sorpresi col bottino dopo una serie di furti tra i negozi della zona.Tutto è avvenuto nei giorni scorsi, quando una pattuglia del Commissariato di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In auto profumi, detersivi e vestiti cui era stato strappato il dispositivo antitaccheggio: https://primadituttomantova.it/cronaca/rubano-3mila-euro-di-merce-al-tigota-in-quattro-arrestati-dalla-polizia/ - facebook.com Vai su Facebook

Rubavano sigarette, alcolici, profumi e gratte e vinci dagli aerei per poi rivenderli, due steward incastrati per il giro di contrabbando - E non solo: lo faceva anche con profumi, alcolici e gratta e vinci, con l'aiuto di un collega. Scrive leggo.it

Grandate, rubano alcolici in un market e scappano: bloccati da un carabiniere fuori servizio - Grandate (Como), 7 ottobre 2025 – Avevano rubato alcolici e altra merce per un valore complessivo di 200 euro per poi scappare in auto. Secondo ilgiorno.it