Ruba tonno e deodoranti poi spinge e minaccia il responsabile del supermercato | arrestata
Con deodoranti, creme e scatole di tonno addosso ha cercato di darsi alla fuga dopo il furto in un supermercato, ma è stata arrestata per rapina impropria dalla polizia di Stato. Giovedì 16 ottobre una volante del commissariato Mirafiori è intervenuta in corso Corsica dopo la segnalazione di una. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
