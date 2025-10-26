Ruba fiori e peluche dalle tombe dei bimbi al cimitero incastrata grazie al gps in un vaso
Una 50enne dovrà rispondere di furto aggravato al cimitero di Fumone. Rubava fiori e peluche dalle tombe dei bimbi. L'avvocato difensore: "È affetta da cleptomania, non riesce a controllarsi". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Brugnera, rubati i fiori al monumento dei Donatori di sangue. Il presidente Afds: «gesto vile» -> https://www.nordest24.it/brugnera-furto-fiori-monumento-donatori-sangue - facebook.com Vai su Facebook
Ruba fiori e peluche dalle tombe dei bimbi al cimitero, incastrata grazie al gps in un vaso - L’avvocato difensore: “È affetta da cleptomania, non riesce a controllarsi”. Riporta fanpage.it
Ferentino, ruba i fiori sulle tombe del cimitero di Ferentino: viene incastrata dal Gps nei vasi - Nei guai una cinquantenne residente a Ferentino, incensurata e benestante. Si legge su ilmessaggero.it
Furti al cimitero parco di Legnano, rubati lumini e fiori dalle tombe - Ladri in azione al cimitero parco di Legnano, dove diversi cittadini segnalano furti ai danni delle tombe. Da legnanonews.com