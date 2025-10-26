Ruba fiori e peluche dalle tombe dei bimbi al cimitero incastrata grazie al gps in un vaso

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una 50enne dovrà rispondere di furto aggravato al cimitero di Fumone. Rubava fiori e peluche dalle tombe dei bimbi. L'avvocato difensore: "È affetta da cleptomania, non riesce a controllarsi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

