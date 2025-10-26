Rsa al collasso il clamoroso caso di nonna Maria portata dalla Toscana a Torino

Firenzetoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonna Maria è "finita" a Torino. Perché per lei è stato impossibile trovare un posto in una rsa del territorio. È una storia tanto paradossale quanto dolorosa quella di un'anziana aretina che, reduce da un infortunio e bisognosa di cure specifiche per la sua riabilitazione, ha dovuto staccarsi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

RSA al collasso, Lobuono lancia l'allarme: "Urgente un tavolo tecnico, tariffe ferme al pre-Covid stanno provocando un'emergenza occupazionale" - A rilanciare l'allarme è Luigi Lobuono, candidato alla presidenza della Regione per il ...

Retta RSA a carico del pubblico non solo in caso di Alzheimer: la sentenza - La Corte dì Appello di Milano accoglie il ricorso del figlio di una donna ricoverata in RSA, annullando il contratto che lo vincolava al pagamento della retta: ecco perchè Una nuova sentenza – ...

