RPCS3 | Arrivano i Savestate Multi-Slot e le Scorciatoie Rapide

L’ emulazione PlayStation 3 fa un balzo in avanti! Il team di RPCS3 ha appena annunciato su X l’introduzione di una funzionalità a lungo attesa: il supporto per i multi-slot savestate (stati di salvataggio multi-slot). Grazie al contributo fondamentale dello sviluppatore elad335, gli utenti di RPCS3 su Windows e Linux non sono più limitati a un unico stato di salvataggio. Ora puoi creare e gestire numerosi salvataggi istantanei per i tuoi giochi, aprendo nuove possibilità per il testing, il debugging o semplicemente per esplorare diverse diramazioni di una trama senza dover ricominciare da capo. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net