Royal Family via lo stendardo di Andrea dalla cappella di SGiorgio a Windsor

Ilgiornale.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si fa sempre più tesa la situazione all'interno della Royal Family: Re Carlo III vuole spingere il fratello Andrea a lasciare la sua residenza al Royal Lodge, mentre continuano a diffondersi notizie relative ai legami del Principe con il molestatore sessuale Jeffrey Epstein. In attesa di raggiungere finalmente un accordo, sono già stata presi dei provvedimenti. Lo stendardo del Principe Andrea, i nfatti, è stato rimosso dal Castello di Windsor. Si tratta di una bandiera che testimonia l'appartenenza di Andrea all' Ordine della Giarrettiera, dal quale il Principe ha preso le distanze qualche tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

royal family via lo stendardo di andrea dalla cappella di sgiorgio a windsor

© Ilgiornale.it - Royal Family, via lo stendardo di Andrea dalla cappella di S.Giorgio a Windsor

Leggi anche questi approfondimenti

royal family via stendardoRoyal Family, via lo stendardo di Andrea dalla cappella di S.Giorgio a Windsor - Re Carlo III intende convincere il fratello a lasciare il Royal Lodge: intanto lo stendardo è stato rimosso. Si legge su msn.com

royal family via stendardoVia lo stendardo di Andrea da San Giorgio a Windsor, ora il re cerca di convincerlo a lasciare il Royal Lodge - Il sovrano continua a far pressioni sul fratello perché lasci la storica dimora. Lo riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Royal Family Via Stendardo