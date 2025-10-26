royal family via lo stendardo di andrea dalla cappella di sgiorgio a windsor

Si fa sempre più tesa la situazione all'interno della Royal Family: Re Carlo III vuole spingere il fratello Andrea a lasciare la sua residenza al Royal Lodge, mentre continuano a diffondersi notizie relative ai legami del Principe con il molestatore sessuale Jeffrey Epstein. In attesa di raggiungere finalmente un accordo, sono già stata presi dei provvedimenti. Lo stendardo del Principe Andrea, i nfatti, è stato rimosso dal Castello di Windsor. Si tratta di una bandiera che testimonia l'appartenenza di Andrea all' Ordine della Giarrettiera, dal quale il Principe ha preso le distanze qualche tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Royal Family, via lo stendardo di Andrea dalla cappella di S.Giorgio a Windsor