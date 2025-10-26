Rossella Brescia e il rapporto con i genitori | Mi hanno dato la forza di combattere
Rossella Brescia è stata molto legata ai genitori, che hanno sempre supportato le scelte della conduttrice e della sorella, consentendo ad entrambe di inseguire i loro sogni. Oggi la speaker e ballerina sarà ospite di Amici, in onda a partire dalle 14:00 su Canale 5. Originaria di Martina Franca, la Brescia ha ripercorso i primi anni quando lei e la sorella erano bambine. Ospite de La Volta Buona aveva parlato dei sacrifici fatti dai genitori: “Far studiare me e mia sorella non è stato facile” Rossella Brescia chi erano i genitori: la malattia del padre. Lo scorso anno la conduttrice era ritornata a parlare del padre, raccontando il difficile periodo che stava affrontando con il genitore affetto dal’ Alzheimer: “Purtroppo è un periodo un po’ così della mia vita in famiglia perché mio papà non sta bene. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Approfondisci con queste news
Tutti Pazzi per RDS. . Mai far infuriare una moglie siciliana: altrimenti questo è il risultato! . . . #TuttiPazziXRDS #ciulin #rossellabrescia - facebook.com Vai su Facebook
Lucianina e Rossella Brescia volano da Roma a Bangkok con degli outfit PAZZESCHI! $TuSiQueVales - X Vai su X
È morto il padre di Rossella Brescia, si era ammalato di Alzheimer e aveva smesso di riconoscerla - Proprio di lui la ballerina e conduttrice aveva parlato un anno fa in un’intervista a Verissimo, rivelando per la prima ... Da fanpage.it