Rossella Brescia è stata molto legata ai genitori, che hanno sempre supportato le scelte della conduttrice e della sorella, consentendo ad entrambe di inseguire i loro sogni. Oggi la speaker e ballerina sarà ospite di Amici, in onda a partire dalle 14:00 su Canale 5. Originaria di Martina Franca, la Brescia ha ripercorso i primi anni quando lei e la sorella erano bambine. Ospite de La Volta Buona aveva parlato dei sacrifici fatti dai genitori: “Far studiare me e mia sorella non è stato facile” Rossella Brescia chi erano i genitori: la malattia del padre. Lo scorso anno la conduttrice era ritornata a parlare del padre, raccontando il difficile periodo che stava affrontando con il genitore affetto dal’ Alzheimer: “Purtroppo è un periodo un po’ così della mia vita in famiglia perché mio papà non sta bene. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Rossella Brescia e il rapporto con i genitori: “Mi hanno dato la forza di combattere”