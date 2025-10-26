Ronco Scrivia e Masone stanziati fondi per intervendi di difesa del suolo
DIFESA DEL SUOLO, STANZIATI OLTRE 2,4 MILIONI DI EURO PER SETTE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IN LIGURIA. ASSESSORE GIAMPEDRONE: “RISORSE FONDAMENTALI PER AUMENTARE LA RESILIENZA DEL TERRITORIO. DA INIZIO 2024 AD OGGI INVESTITI 52 MILIONI DI EURO” Ammontano a oltre due milioni e 413mila euro i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Ronco Scrivia e Masone, stanziati fondi per intervendi di difesa del suolo - Al primo Comune sono destinati 385mila euro per il lotto B dell'intervento di regimazione dello scolmatore con fosso di guardia in località Malvasi mentre a Masone, con un finanziamento di 285mila eur ... Da genovatoday.it