Romano Prodi benedice i dissidenti anti Schlein e sotterra il campo largo

«Siamo preoccupati per il Pd», dice Lia Quartapelle, aprendo l'appuntamento dei riformisti dem a Milano. Convintamente nel Pd, leali a chi guida. Però. E da quel "però" si apre un mondo. Si apre la prima, vera, critica alla linea attuale. «Il Pd», dice ancora Quartapelle, «sta perdendo l'ambizione di risolvere i problemi reali delle persone, si fa la diagnosi, ma manca il coraggio di dire come si risolvono i problemi». Si partecipa alle mobilitazioni, ma poi «noi cosa proponiamo?». E ancora: «Le elezioni si vincono anche convincendo le persone che non stanno già con noi». Fino al colpo finale: «Se si va avanti così, io ho paura che il centrodestra rivinca».

