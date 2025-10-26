Roma Verdone accusa il calciomercato | Campagna acquisti disastrosa
La Roma sta attraversando il primo vero momento di difficoltà di questa stagione, con due sconfitte consecutive, contro Inter e soprattutto Viktoria Plzen, che hanno testimoniato alcuni problemi che si dovranno cercare di risolvere. Uno su tutti è quello dell’efficienza offensiva, con i giallorossi che faticano tremendamente a sfruttare le occasioni create durante l’arco del match. A finire sotto la lente d’ingrandimento è così anche il calciomercato, che secondo l’attore e regista romano e romanista Carlo Verdone non è stato gestito come si sarebbe dovuto, con scelte piuttosto discutibili. Le parole di Verdone. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
News recenti che potrebbero piacerti
Carlo Verdone sindaco di Roma! L’attore e regista festeggerà i suoi 75 anni il prossimo 17 novembre da primo cittadino della Capitale: “Per una giornata avrò la fascia, con una bella cerimonia al Campidoglio, e poi faremo qualche giro per qualche periferia. - facebook.com Vai su Facebook
Carlo Verdone sarà sindaco di Roma per un giorno. Come Alberto Sordi, quando il primo cittadino era Francesco Rutelli #ANSA - X Vai su X
Roma, Verdone: 'Col Barcellona ho rischiato l'infarto! Derby? Tosto...' - Carlo Verdone, tifoso vip della Roma, parla cosi a GazzettaTV dopo la vittoria giallorossa sul Barcellona: "La partita con il Liverpool sarà molto importante. Scrive calciomercato.com
Calciomercato Roma: acquisti, cessioni e rosa del 2013/2014 - Via Stekelenburg destinazione Premier ecco che arriva De Sanctis, ... Si legge su it.blastingnews.com