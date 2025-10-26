Roma Verdone accusa il calciomercato | Campagna acquisti disastrosa

La Roma sta attraversando il primo vero momento di difficoltà di questa stagione, con due sconfitte consecutive, contro Inter e soprattutto Viktoria Plzen, che hanno testimoniato alcuni problemi che si dovranno cercare di risolvere. Uno su tutti è quello dell’efficienza offensiva, con i giallorossi che faticano tremendamente a sfruttare le occasioni create durante l’arco del match. A finire sotto la lente d’ingrandimento è così anche il calciomercato, che secondo l’attore e regista romano e romanista Carlo Verdone non è stato gestito come si sarebbe dovuto, con scelte piuttosto discutibili. Le parole di Verdone. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

