Roma tenta il suicidio sul Ponte del Gelsomino | salvato dal coraggio di due agenti
Roma, 26 ottobre 2025- Ci sono notti in cui il destino si gioca tutto in pochi metri, sul bordo di un ponte, tra il buio e la speranza. Quella vissuta sul Ponte del Gelsomino, a Roma, è una di quelle sere in cui il dolore di un giovane stava per trasformarsi in tragedia, ma due agenti del I Distretto di P.S. Trevi-Campo Marzio sono intervenuti con straordinaria prontezza riuscendo a intercettare quel grido di disperazione e salvare la vita di chi stava per compiere un gesto estremo. La segnalazione è giunta alla Sala Operativa poco prima delle 23. Un passante aveva notato il ragazzo in quella posizione drammatica e ha dato l’allarme. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
