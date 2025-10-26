Roma tenta il suicidio sul Ponte del Gelsomino | salvato dal coraggio di due agenti

Cdn.ilfaroonline.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 26 ottobre 2025- Ci sono notti in cui il destino si gioca tutto in pochi metri, sul bordo di un ponte, tra il buio e la speranza.  Quella vissuta sul Ponte del Gelsomino, a Roma, è una di quelle sere in cui il dolore di un giovane stava per trasformarsi in tragedia, ma due agenti del I Distretto di P.S. Trevi-Campo Marzio sono intervenuti con straordinaria prontezza riuscendo a intercettare quel grido di disperazione e salvare la vita di chi stava per compiere un gesto estremo. La segnalazione è giunta alla Sala Operativa poco prima delle 23. Un passante aveva notato il ragazzo in quella posizione drammatica e ha dato l’allarme. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

roma tenta suicidio ponteRoma, tenta il suicidio a 18 anni. Salvato da 2 poliziotti-eroi: «Samo ragazzi come te, non farlo» - «Siamo qui per aiutarti: non siamo solo poliziotti, siamo due ragazzi come te. Da ilmessaggero.it

roma tenta suicidio ponteRoma, notte di paura sul Ponte del Gelsomino: due agenti della Polizia di Stato salvano un giovane dal suicidio - Roma, Ponte del Gelsomino: due agenti della Polizia di Stato evitano una tragedia e salvano un giovane che tentava di togliersi la vita. Si legge su msn.com

roma tenta suicidio ponteTenta di gettarsi dalla Passeggiata del Gelsomino a Roma: passante lo blocca e gli salva la vita - Un passante ha dato l’allarme e una pattuglia della polizia è intervenuta bloccandolo appena in tempo. Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Tenta Suicidio Ponte