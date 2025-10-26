Roma | sostegno psicologico legale e navette solidali per le famiglie con bambini malati di cancro
Progetto FARO, dedicato alle famiglie con bambini e adolescenti malati di cancro, ha chiuso il primo anno di attività e annunciato il rinnovo per una seconda fase con tanti servizi in più. Progetto FARO è realizzato da Peter Pan ODV in collaborazione con Aimac e Fondazione Soleterre.
Acri resta stretta intorno a Rocco: sostegno alla famiglia pure a Roma
Attentato a Ranucci, domani la manifestazione a Roma "Viva la stampa libera" a sostegno del giornalista
Sostegno psicologico familiare a Roma: orientarsi tra centri pubblici e privati nella Capitale - Vi si troveranno non solo i consultori della Capitale, ma anche di tutti i comuni limitrofi della provincia: Ciampino, i Castelli Romani, Tivoli, Subiaco
Maxi rogo Roma: sostegno psicologico per i familiari dei feriti - "Versano in condizioni critiche" il vigile del fuoco e i tre volontari della Protezione Civile feriti ieri nel maxi rogo di Torre Spaccata a Roma.
Roma, a Montesacro un nuovo sportello per la comunità Lgbtqia+: ascolto, supporto psicologico e legale. Ecco dove - Un luogo pronto ad accogliere la comunità Lgbtqia+, uno spazio aperto all'ascolto, al supporto legale, psicologico presso il Segretariato sociale di via Umberto Fracchia, 45.