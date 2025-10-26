Roma | sostegno psicologico legale e navette solidali per le famiglie con bambini malati di cancro

Progetto FARO, dedicato alle famiglie con bambini e adolescenti malati di cancro, ha chiuso il primo anno di attività e annunciato il rinnovo per una seconda fase con tanti servizi in più. Progetto FARO è realizzato da Peter Pan ODV in collaborazione con Aimac e Fondazione Soleterre. Andiamo a saperne di più. Progetto F.A.R.O.: un anno di aiuto concreto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com