Roma-Sassuolo | formazioni ufficiali orario e dove vederla in tv e streaming

Ilmessaggero.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma di Gasperini è pronta a lottare per rialzarsi, dopo aver avuto sette giorni complicati, tra Inter e Viktoria Plzen. Nell'ottava giornata di Serie A se la vedranno con. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

roma sassuolo formazioni ufficiali orario e dove vederla in tv e streaming

© Ilmessaggero.it - Roma-Sassuolo: formazioni ufficiali, orario e dove vederla in tv e streaming

Leggi anche questi approfondimenti

roma sassuolo formazioni ufficialiSassuolo-Roma, le formazioni ufficiali: Dybala prima punta, Bailey titolare e Soulé in panchina - Tutto pronto al Mapei Stadium per la sfida fra Sassuolo e Roma in programma alle ore 15. Da tuttomercatoweb.com

roma sassuolo formazioni ufficialiLIVE - Sassuolo-Roma, le formazioni ufficiali: Bailey dal 1', davanti c'è Dybala - Gasperini schiera il giamaicano e Soulé a supporto della Joya, si rivede Tsimikas. Si legge su ilromanista.eu

roma sassuolo formazioni ufficialiFormazioni UFFICIALI Sassuolo-Roma: sorpresa Tsimikas e la scelta su Ferguson - Le scelte ufficiali di Grosso e Gasperini per il match dell'8^ giornata di Serie A tra Sassuolo e Roma ... Come scrive fantamaster.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Sassuolo Formazioni Ufficiali