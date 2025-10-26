Roma-Sassuolo | formazioni ufficiali orario e dove vederla in tv e streaming

La Roma di Gasperini è pronta a lottare per rialzarsi, dopo aver avuto sette giorni complicati, tra Inter e Viktoria Plzen. Nell'ottava giornata di Serie A se la vedranno con. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Roma-Sassuolo: formazioni ufficiali, orario e dove vederla in tv e streaming

Leggi anche questi approfondimenti

Sassuolo-Roma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - facebook.com Vai su Facebook

Le probabili formazioni di Sassuolo-Roma $SkySport $SassuoloRoma $Sassuolo $Roma $SerieA - X Vai su X

Sassuolo-Roma, le formazioni ufficiali: Dybala prima punta, Bailey titolare e Soulé in panchina - Tutto pronto al Mapei Stadium per la sfida fra Sassuolo e Roma in programma alle ore 15. Da tuttomercatoweb.com

LIVE - Sassuolo-Roma, le formazioni ufficiali: Bailey dal 1', davanti c'è Dybala - Gasperini schiera il giamaicano e Soulé a supporto della Joya, si rivede Tsimikas. Si legge su ilromanista.eu

Formazioni UFFICIALI Sassuolo-Roma: sorpresa Tsimikas e la scelta su Ferguson - Le scelte ufficiali di Grosso e Gasperini per il match dell'8^ giornata di Serie A tra Sassuolo e Roma ... Come scrive fantamaster.it