Clima di grande entusiasmo in casa Roma dopo il successo esterno per 1-0 contro il Sassuolo, che ha riportato i giallorossi in vetta alla classifica. Al termine della gara, la squadra si è radunata sotto il settore ospiti del Mapei Stadium per festeggiare con i tanti tifosi accorsi dalla Capitale e da tutto il Centro Italia. La festa nel postpartita. Protagonista assoluto del post-partita è stato Lorenzo Pellegrini, autentico leader emotivo del gruppo. Il capitano ha guidato i compagni sotto la curva, coinvolgendo anche chi, come Artem Dovbyk, sta attraversando un periodo complicato: il centrocampista lo ha preso per mano e lo ha accompagnato sotto il settore romanista, tra applausi e cori di incoraggiamento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Pellegrini trascina la festa sotto la curva: Dovbyk e Bailey protagonisti con i tifosi