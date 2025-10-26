Roma Pellegrini trascina la festa sotto la curva | Dovbyk e Bailey protagonisti con i tifosi
Clima di grande entusiasmo in casa Roma dopo il successo esterno per 1-0 contro il Sassuolo, che ha riportato i giallorossi in vetta alla classifica. Al termine della gara, la squadra si è radunata sotto il settore ospiti del Mapei Stadium per festeggiare con i tanti tifosi accorsi dalla Capitale e da tutto il Centro Italia. La festa nel postpartita. Protagonista assoluto del post-partita è stato Lorenzo Pellegrini, autentico leader emotivo del gruppo. Il capitano ha guidato i compagni sotto la curva, coinvolgendo anche chi, come Artem Dovbyk, sta attraversando un periodo complicato: il centrocampista lo ha preso per mano e lo ha accompagnato sotto il settore romanista, tra applausi e cori di incoraggiamento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche questi approfondimenti
Davanti la Roma punta a sorprendere: ballottaggio tra Pellegrini e Bailey #asroma #RomanewsEU - facebook.com Vai su Facebook
Doppio cambio per noi: escono Ndicka e Pellegrini, entrano Ziolkowski e Dovbyk #RomaInter 0-1 - X Vai su X
Festa Roma, Premio Film Impresa under 35 per raccontare l'azienda in cinema - L’annuncio nel corso della conferenza stampa all’Auditorium Parco della Musica che ha aperto ufficialmente la XXIII edizione in programma a Roma dal 15 al 26 ottobre Roma, 24 set. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
Festa del cinema di Roma, è l'edizione del ventennale. L'evento pronto a invadere la città - La Festa del Cinema di Roma compie 20 anni e torna, dal 15 al 26 ottobre, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e in altri luoghi della città. Segnala romatoday.it
Il gol di Pellegrini, la festa della Roma e la delusione della Lazio: le immagini del derby - Lorenzo Pellegrini regala alla Roma il primo derby della stagione, deciso da un gol dell’ex capitano nel primo tempo. Come scrive tuttomercatoweb.com