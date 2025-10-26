Roma incidente mortale sulla Colombo | negativo ai test su droga e alcol il 22enne alla guida della Bmw Sequestrato un secondo cellulare

Sono risultati negativi i test per droga e alcol effettuati sul giovane di 22 anni che si trovava alla guida della Bmw Serie 1 coinvolta nell’ incidente di venerdì sera a Roma, in cui ha perso la vita Beatrice Bellucci, 20 anni. Il ragazzo era al volante della vettura che ha centrato l’auto su cui si trovavano Beatrice Bellucci e una amica portandola a schiantarsi a sua volta contro un albero lungo via Cristoforo Colombo, una delle arterie principali della Capitale. L’impatto è stato talmente violento che non ha lasciato scampo alla giovane. Un secondo cellulare trovato all’interno della Bmw. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, incaricati delle indagini dalla Procura di Roma, hanno sequestrato un secondo cellulare trovato all’interno della Bmw, appartenente all’amico che viaggiava con il conducente. 🔗 Leggi su Open.online