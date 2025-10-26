Roma Gasperini soddisfatto | Contento per la vittoria Dybala? Su di lui penso questa cosa

Roma, Gasperini si esprime così sulla vittoria conquistata al Mapei Stadium contro il Sassuolo La Roma di Gasperini torna a conquistare la vetta della classifica grazie a una vittoria convincente contro il Sassuolo. Un traguardo che mancava dal 2013 e che testimonia l’impatto immediato del tecnico sulla squadra. Il successo è firmato da Paulo Dybala, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, Gasperini soddisfatto: «Contento per la vittoria. Dybala? Su di lui penso questa cosa»

News recenti che potrebbero piacerti

Sassuolo-Roma, la probabile formazione di Gasperini - facebook.com Vai su Facebook

Roma-Viktoria Plzen, Celik: "Gasperini ci chiede di essere aggressivi". VIDEO #SkySport #SkyUEL - X Vai su X

Roma, Gasperini: “Sono molto soddisfatto della classifica e della prestazione” - I giallorossi sono usciti vittoriosi dalla sfida del Mapei per 1 a 0 grazie al ritorno al gol di ... gianlucadimarzio.com scrive

Gasperini: "Abbiamo vinto una partita importante" - "Io non ho mai avuto dubbi, i dubbi sono per altri, ma Dybala è un attaccante, è un giocatore straordinario. Da asroma.com

Gasperini: "Viviamo il primato coi piedi per terra, ma se le altre ci aspettano..." - Il tecnico giallorosso: "È ancora lunga, ma dopo un quarto di campionato questi risultati qualcosa vogliono dire" ... Come scrive msn.com