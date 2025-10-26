Roma bimba di 14 mesi rischia di soffocare | salvata da due agenti il post di Giorgia Meloni

Una bimba di 14 mesi è stata salvata nella notte a Roma grazie al pronto intervento di due agenti della Polizia di Stato, Jacopo e Gaia, in servizio al Commissariato Sant’Ippolito. La piccola, colta da una grave crisi respiratoria, stava per soffocare mentre il padre, nel panico, cercava di raggiungere l’ospedale rimanendo bloccato nel traffico lungo via Tiburtina. È in quel momento che i due poliziotti, di pattuglia nella zona, hanno notato l’auto ferma al semaforo con il clacson che suonava disperatamente. Avvicinandosi, hanno capito subito la gravità della situazione: la bambina, sul seggiolino, respirava a fatica e stava perdendo conoscenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

