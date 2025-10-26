Rolo provaci Nella Bassa c’è la corazzata Nibbiano
Col ritorno dell’ora solare (fischio d’inizio alle 14.30), tutto il calcio dilettanti entra nella seconda fase del girone d’andata. Servirà una prova maiuscola al Rolo che ospita la corazzata Nibbiano nella terza sfida del week-end fra Reggio e Piacenza. Crocevia stagionale per la Brescello Piccardo che attende la sorprendente matricola Atletic CdR Mutina: in caso di hurrà, i gialloneri potrebbero entrare nella zona play-off, obiettivo stagionale del club rivierasco. Sempre sul neutro del "Maracanà" di Carpineti in attesa del completamento dei lavori sul proprio Comunale, la Vianese incrocia la Fidentina del bomber ex pro Nocciolini con l’obiettivo di tornare ad esultare nei match interni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net