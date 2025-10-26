Rogo a Latina Scalo giovane chef e compagna vivi per miracolo | l’ipotesi della vendetta familiare
Paura e terrore nella notte di Latina Scalo. Un boato improvviso ha spezzato il silenzio della notte tra venerdì e sabato a Latina Scalo, svegliando la vicina comunità e trasformando un appartamento in un inferno di fuoco. Alle 1:30 circa, un giovane di 24 anni, chef di successo a Milano, e la sua compagna hanno assistito impotenti alle fiamme che hanno divorato la loro abitazione. Erano ancora in fase di trasloco. Sono miracolosamente sopravvissuti insieme ai due cani al rogo che ha devastato l’appartamento tra Latina e Sermoneta. Il giovane, rientrato da poco da Milano per stare vicino alla madre ospite di una struttura protetta con altri due figli minorenni, ha raccontato momenti di autentico terrore: un boato improvviso, fiamme che avvolgono tutto e la corsa disperata per mettersi in salvo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
